اتحاد شباب الخارج: الجاليات المصرية قدمت درسا كبيرا في الوطنية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن المرأة المصرية دائما تقدم أروع المثل في الوطنية والإخلاص، وذلك ما اتضح للجميع من خلال مشاركتها الكبيرة في التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

الجاليات المصرية قدمت درسا كبيرا في الوطنية

وأوضح رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في بيان، عقب وصوله العاصمة السعودية «الرياض»، أن المرأة المصرية دائما لها الدور الريادي والمحوري في بناء الوطن، والمساهمة في الفعاليات الداعمة للدولة، وهو ما رصدناه بمشاركتها بكثافة والإدلاء بأصواتهن والحفاظ على حقوقهن، فضلا عن قيامها بحث أسرهن على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس شباب المصريين بالخارج، عقب غلق باب التصويت، أن الجاليات المصرية قدمت درسا كبيرا في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، وهو ما ضع المواطنين بالداخل أمام مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ على ذلك العرس الوطني، وضرورة المشاركة بكثافة أيام 10 و12 و13 ديسمبر الجاري.

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر للسفير المصري بالسعودية أحمد فاروق والقنصل طارق المليجي ولكل طاقم السفارة المصرية على الجهود الكبيرة والغير عادية، التي بذلوها للتيسير على الجالية المصرية، خلال إجراء الانتخابات.

وأشاد بالدور المحوري لأعضاء الاتحاد بالمملكة العربية السعودية أعضاء أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن وهم شريف النسيري وعلاء ثروت وأمجد المناوي ومجموعة قيادات الخالية بالسعودية، مؤكدا أن جميع أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضو في مختلف دول العالم أدوا دورا مهما لدعم الدولة المصرية في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم ولرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم لمصر ما لم يقدمه أي رئيس آخر.