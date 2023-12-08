تفاصيل ندوة «القومي للمرأة» لحث الفتيات على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدكتورة مايا مرسي حريصة على توعية النساء والفتيات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تعد حقا دستوريا وواجبا وطنيا على كل فرد أن يحرص على أدائه، وفي هذا الإطار يعقد المجلس العديد من الندوات للتوعية، كان آخرها ندوة في مقر المجلس للفتيات لتوعيتهن بهذا الأمر.

دعم مشاركة المرأة

وقالت عضو القومي للمراة، أن الندوة تمت بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، انطلاقا من حرص المجلس ورئيسته على دعم مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية 2024 وتمت بالتعاو بين لجنتي المشاركة السياسية والمحافظات بعنوان «المرأة المصرية وتحديات العنف والاقصاء داخل المجتمعات المحلية» بحضور عدد من قادة المجلس وعضواته.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يهدف إلى إشراك كل أنثى مصرية في هذا الاستحقاق الدستوري، لذلك حرصت الدكتورة مايا مرسي خلال الجلسة، أن تؤكد على أهمية مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية وحتى الفتيات ممن هن تحت السن، حثتهن على التواجد في أماكن الاقتراع مع ذوييهم للاستمتاع بهذا اليوم الوطني، في شكل يدل على أن الجيل الجديد يتمتع بحس وطني مرتفع.

خط الدفاع الثالث عن الوطن

وأشارت إلى أن المراة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، بالتالي لابد أن تشارك في كافة الاستحقاقات الدستورية وأبرزها الانتخابات الرئاسية 2024، فصوتها يُحدث فارق، وهو ما أكدت عليه رئيسة المجلس خلال الندوة سالفة الذكر، وكذا في العديد من خطاباتها خلال الفترة الماضية، خاصة أن الراة المصرية كانت دوما على قدر المسؤولية وتمكنت من أن تثبت للعالم أجمع أن لديها حسا وطنيا مرتفعا.