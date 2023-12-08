محافظ كفر الشيخ يتفقد تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك لمتابعة التجهيزات والإجراءات التي اتخذتها أجهزة المحافظة، استعدادا للانتخابات.

المحافظ يتابع تجهيزات اللجنة وأماكن انتظار الناخبين

وتابع المحافظ، تجهيزات اللجنة، وأماكن انتظار الناخبين، وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، ومراجعة أعمال الصيانة، والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطي، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشدداً على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال محافظ كفر الشيخ إنّ المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين، حيث يُشارك مليونا و339 ألفا و800 ناخب في العرس الديمقراطي من خلال 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

رفع جميع الإشغالات في محيط اللجان

وشدّد المحافظ عل رفع جميع الإشغالات في محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم، لافتاً أنّ أجهزة المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحّث محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة للمشاركة بكثافة في الانتخابات لممارسة حقهم الدستوري، والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، مراهناً على وعى أبناء محافظة كفر الشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية.