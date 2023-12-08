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كاتبة فلسطينية: الضفة الغربية على وشك الانفجار بسبب انتهاكات إسرائيل

كتب:

شروق مراد
01:04 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية

الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية

قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن ما يحدث الآن في الضفة الغربية، ليس منفصلًا عما يحدث في قطاع غزة، إذ تتعرض الضفة الغربية لهجمات إسرائيلية كثيرة لاقتلاع جذور الفصائل الفلسطينية، وسقوط عدد من الشهداء بالإضافة إلى اعتقال البعض.

«حداد»: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أكثر من سياسة ضد الشعب الفلسطيني

وأضافت «حداد» خلال مداخلتها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أكثر من سياسة ضد الشعب الفلسطيني، ليس فقط العمليات الاستباقية والتخويفية، بل أيضًا الانتقام من الشعب الفلسطيني.

«حداد»: انفجار الضفة الغربية

وتابعت أن هناك عدة عوامل ستولد انفجارًا في الضفة الغربية، منها استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتسليح المستوطنين في الداخل الإسرائيلي، وتشكيل العمليات المسلحة من قتل واعتقال الشباب، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.

 

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