هل الجامعات في المحافظات إجازة غدا بسبب الانتخابات الرئاسية؟

تساؤلات عدة طرحها عشرات الطلاب حول هل الجامعات إجازة غدا بسبب الانتخابات من عدمه؟ وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أنهت المحافظات استعداداتها لانطلاق عملية الاقتراع، وبدأ توزيع القضاة على اللجان وتسليمهم الصناديق وكشوف الناخبين وأرواق الاقتراع.

ويجيب رؤساء الجامعات بمختلف المحافظات على سؤال الطلاب هل الجامعات إجازة غدا بسبب الانتخابات من عدمه، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد انتخابات الرئاسة

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان سابق لها، موعد انتخابات الرئاسة المصرية، والتي من المقرر أن تنطلق أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 10، و11، و12 ديسمبر.

هل الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية؟

ويقتصر احتساب الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية على طلاب المدارس التي تشهد الانتخابات فقط والتي يبلغ عددها نحو 8563 مدرسة في مختلف محافظات مصر، حيث أعلنت كل محافظة أماكن المدارس التي ستشهد عملية الاقتراع وسيتم منح طلابها إجازة، فيما ينتظم المدرسون العاملون في تلك المدارس خلال أيام الانتخابات ولا يحصلون على إجازة مع تخصيص أماكن محددة لهم داخل المدارس.

هل أيام الانتخابات إجازة رسمية للجامعات؟

وكشفت الجامعات المصرية بمختلف المحافظات، إنّ مجلس الوزراء لم يعلن أنّ أيام الانتخابات إجازة رسمية للجامعات، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم إنّ الإجازة فقط ستكون لطلاب المدارس التي بها مقار انتخابية فقط، وبالتالي فإنّه لا يوجد إجازة لطلاب الجامعات خلال انتخابات الرئاسة 2024، وستنتظم الدراسة بها.

هل البنوك إجازة أيام الانتخابات؟

ولم يعلن البنك المركزي أو رئاسة مجلس الوزراء عن منح البنوك إجازة أيام الانتخابات، إذ يستمر عمل كافة البنوك بمختلف أنواعها بشكل طبيعي وتستقبل عملائها على مدار أيام الانتخابات الثلاثة مثل أيام العمل العادية دون تعطيل أو تأخير أو إجازات.

إجازات شهر ديسمبر 2023

وفيما يخص إجازات شهر ديسمبر، فإنّها تضم 3 أيام فقط لطلاب المدارس التي تحتوي لجان انتخابية وهي أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كما تضم الإجازات الرسمية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع كالآتي:

إجازة الجمعة والسبت 8 و9 ديسمبر.

إجازة الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر.

إجازة الجمعة والسبت 22 و23 ديسمبر.

إجازة الجمعة والسبت 29 و30 ديسمبر.