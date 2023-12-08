توزيع القضاة على لجان الانتخابات في الفيوم.. 283 مقرا انتخابيا

بدأت الوطنية للانتخابات توزيع القضاة على اللجان في محافظة الفيوم، إذ تشهد المحافظة 10 لجان عامة، و283 مقرًا انتخابيًا تضم نحو 323 لجنة، حيث يتم توزيع اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع على القضاة في اللجنة العامة بمحافظة الفيوم وسط تشديدات أمنية مكثفة، قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 صباح الأحد 10 ديسمبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل توزيع القضاة على اللجان بمحافظة الفيوم على اللجان العامة والفرعية، فضلًا عن عدد وأماكن اللجان العامة والفرعية ومقار الانتخابات بالمحافظة.

توزيع القضاة على اللجان بمحافظة الفيوم

وشهدت أعمال توزيع القضاة على اللجان، تسليمهم صناديق الاقتراع، إضافة إلى الأوراق الانتخابية، وكشوف الناخبين، وتوزيع اللجان، وأماكن لجانهم ومقارها الانتخابية في كافة القرى والمراكز بمحافظة الفيوم، تمهيدًا لانطلاق الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

أماكن اللجان العامة في محافظة الفيوم

ويجرى توزيع القضاة على اللجان العامة لـ «الانتخابات الرئاسية 2024» في محافظة الفيوم، والتي يبلغ عددها نحو 10 لجان وتأتي أماكنها كالآتي:

- مدرسة ملحق المعلمين بكيمان فارس.

- مدرسة الثانوية الفنية التجارية للبنات بالجون.

- الصالة المغطاة بدمو.

- مدرسة أحمد مفتاح التجريبية بأبوكساه بمركز أبشواي.

- مبنى إدارة التعاون الزراعي بإطسا.

- مركز شباب سنورس.

- مركز شباب ترسا.

- نادي النصر بمدينة طامية.

- مركز الإرشاد الزراعي بيوسف الصديق.

- مدرسة الشواشنة الإعدادية.

323 لجنة انتخابية بمحافظة الفيوم

وتضم محافظة الفيوم 323 لجنة انتخابية موزعين على 283 مقرًا انتخابيًا، موزعة على 21 لجنة انتخابية في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول الفيوم، و13 لجنة في الدائرة الثانية ومقرها قسم ثان الفيوم، و48 لجنة انتخابية في الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفيوم، و 36 لجنة بالدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، و80 لجنة انتخابية في الدائرة الخامسة ومقرها مركز إطسا، و28 لجنة انتخابية في الدائرة السادسة ومقرها مركز سنورس، و22 لجنة انتخابية في الدائرة السابعة ومقرها سنهور القبلية، و37 لجنة انتخابية في الدائرة الثامنة ومقرها مركز طامية، و17 لجنة انتخابية في الدائرة التاسعة ومقرها يوسف الصديق، و21 لجنة انتخابية في الدائرة العاشرة ومقرها الشواشنة.