أبو الغيط يطالب بدعم القرار المقدم لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

طالب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، جميع الدول المحبة للسلام التي تطالب بوقف إطلاق النار وتأمل في وقف العدوان على غزة أن تنضم للدول التي تتبنى هذا القرار المهم المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ودعا إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية بقوة وبكل طريقة في هذه المرحلة الحرجة لوقف العدوان على غزة، مشددًا على أن عدم اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة اليوم قد يهدد الاستقرار الإقليمي.