إنشاء 3 كباري مشاة جديدة أعلى طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنشاء 3 كباري للمشاة أعلى طريق «مطروح - الإسكندرية الساحلي» الدولي، لخدمة المواطنين وربط بين القرى والمناطق السكنية قبلي وبحري الطريق، مما يُساهم في الحد من الحوادث، والحفاظ على المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة خالد شعيب لقرية أطنوح على بعد 50 كيلو شرق مدينة مرسى مطروح، في إطار الجولات الميدانية للوقوف على مطالب المواطنين وحل مشاكلهم.

استجابات لمطالب أهالي قرية أطنوح

واستمع محافظ مطروح، اليوم، لمطالب أهالي أطنوح واستجابته لتلبية الاحتياجات مع متابعة توفير المزيد بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجهاً لفرع الأبنية التعليمية بمطروح ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بعمل دراسة تربوية لمطلب إقامة مدرسة تعليم أساسي للقرية بتجمع الشواعر، والتوجيه لقطاع كهرباء مطروح بمراجعة وصيانة كابلات الكهرباء بالقرية ودعم القرية بمحول كهرباء لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربي، كما وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة إنشاء محطة لتوزيع المياه بكل من كشوك عميرة وآخر وأطنوح، وإقامة كباري مشاه أعلى طريق الإسكندرية مطروح للتيسير على الأهالي عبور الطريق بعد انتهاء أعمال التطوير والتوسعة.

وأوضح محافظ مطروح، أن هناك خطة لإنشاء 16 كوبري مشاة، وجرى الانتهاء من 13 كوبري على طول الطريق، وباقي 3 أخرى أمام قرى كشوك عميرة وأطنوح ورأس الحكمة سيتم العمل بها قريباً، مع دراسة مطلب أهالي القرية مع الجهات المعنية لعمل دوران على الطريق الدولي أمام مدخل القرية.

توسعة الحيز العمراني

وحول توسعة الحيز العمراني لقرية أطنوح، قال محافظ مطروح إن الحيز كان 39 فدانا في 2019 جرى توسعته إلى 114 فداناً، وجاري عمل المخطط الاستراتيجي مع التنسيق مع الجهات المعنية بشأن قيود الارتفاع، وسيتم توسعة الحيز لاستيعاب الزيادة المستقبلية.

مزارعي أطنوح

وذكر محافظ مطروح أنه تيسير على مزارعي قرية أطنوح، جرى توزيع تقاوي الشعير المٌدعمة على 139 أسرة بالقرية.