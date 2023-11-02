انخفاض مستوى الرؤية على طريق «القاهرة - الإسكندرية» بسبب الشبورة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من وجود شبورة كثيفة على عدد من الطرق المؤدية إلى المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه القبلي والقناة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكرة، لذا يجب على قائدي المركبات على تلك الطرق، توخي الحذر في أثناء القيادة.

مستوى الرؤية على الطريق الصحراوي «القاهرة - الأسكندرية»

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ مستوى الرؤية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، يبلغ نحو 3000 متر، في حين أنّ مستوى الرؤية على الطريق الزراعي «القاهرة - المنصورة» تبلغ نحو 500 متر، بسبب الشبورة الكثيفة.

شبورة على طريق الصحراوي«القاهرة - فايد»

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ مستوى الرؤية بسبب كثافة الشبورة على طريق «القاهرة - فايد» بسبب الشبورة الكثيفة، نحو 1500متر، وفقًا لمحطات الرصد التابعة للأرصاد الجوية.

وأشارت الأرصاد، إلى أنّ الشبورة كثيفة جدًا على الطرق الزراعية بين المحافظات والطرق القريبة من المسطحات المائية، من السواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد، لذا يجب الحذر في أثناء قيادة المركبات وحتى انقشاع الشبورة تمامًا، وضرورة متابعة النشرة الجوية اليومية، لتجنب التعرض للحوادث.