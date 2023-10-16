كل ما تود معرفته عن كوبري قلما على طريق الإسكندرية الزراعي (فيديو)

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو لكوبري قلما على طريق الإسكندرية الزراعي، والذي نفذته النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

- المرحلة الأولى من الكوبري تمتد في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة.

- تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري باتجاه من القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100%.

- يبلغ طول الكوبري 712 مترا شامل المداخل وعرضه 24 مترا.

- الكوبري 3 حارات لكل اتجاه.

- يأتي الكوبري ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي.

- أعمال التطوير تشمل إنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي.

- يعمل الكوبري على تحرير الحركة المرورية تماما.

مشروعات الطرق والكباري

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية، بمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل، موضحة أن هذه المشروعات ساهمت في تحرير الحركة المرورية بشكل كبير واختصرت زمن الرحلات.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، أن هذه المشروعات سهلت عملية الاستثمار لمختلف المحافظات، موضحة أنها تتم وفق المعايير والمواصفات العالمية.