«الهيئة الوطنية» تنشر فيديو «خطوة.. إنت هتمشيها» للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

في إطار تشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، المصريين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أعدت «الهيئة الوطنية»، فيديو قصير بعنوان «خطوة.. إنت هتمشيها» للحث على الإدلاء في السباق الرئاسي، التي تجري في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

محتوى فيديو الهيئة الوطنية للانتخابات

وتضمنت مشاهد المنشورة من الهيئة الوطنية للانتخابات الفيديو الفرق بين ما كانت عليه مصر قبل تطوير البنية التحتية من طرق وكباري ومنشآت صحية وخدمات تعليمية، واختتم الفيديو بـ حث الجمهور على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

دقة تداول المعلومات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق، عن تفعيل الصفحة الرسمية لها على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتعاقد على إدارتها وتحديثها بصفة مستمرة، نظرًا لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المؤثرة على صحة ودقة تداول المعلومات، مضيفة إلى ذلك مراجعة المادة الفيلمية المستخدمة في التوعية والتثقيف بالإضافة إلى جميع وسائل التوعية المستخدمة في الانتخابات.