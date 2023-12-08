10 لجان عامة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية.. تعرف عليها

حددت الهيئة العليا للانتخابات 10 لجان عامة موزعة على مراكز وأحياء محافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية بشكل يومي وإجراء عمليات الفرز فور انتهاء الانتخابات.

وعملت الهيئة على تجهيز لجان الإسماعيلية المختلفة بكافة المتطلبات، وحددت قاضيا بدرجة رئيس محكمة على رأس كل لجنة، وعدد من المعاونتين له، على مدار الـ3 أيام المخصصة للمرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة.

أماكن اللجان العامة في الإسماعيلية

وحددت الهيئة العليا للانتخابات مقر المجلس الشعبي المحلي كلجنة عامة في حي أول الإسماعيلية، ومدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية العسكرية كلجنة عامة في حي ثان الإسماعيلية، والمدرسة الفنية التجارية، المتقدمة تكنولوجيا المعلومات في حي ثالث، ومدرسة الشهيد عمر الفرك كلجنة عامة لمركز الإسماعيلية.

كما حددت الهيئة قاعة اجتماعات مركز التل الكبير كلجنة عامة وقاعة اجتماعات في مركز القصاصين كلجنة عامة وقاعة اجتماعات مركز ومدينة ابوصوير كلجنة عامة، ولجنة مركز ومدينة فايد كلجنة عامة وقاعة مركز ومدينة القنطرة شرق كلجنة عامة، وقاعة مركز ومدينة القنطرة غرب كلجنة عامة.

تجهيز 184 مقرا انتخابيا في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي لها عن الانتهاء من تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمت 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 لجنة في مركز القصاصين، و14 لجنة في مركز التل الكبير و19 لجنة في مركز القنطرة غرب و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 لجنة في مركز فايد.

ويحق في الإسماعيلية التصويت في الانتخابات الرئاسية لـ 963 ألفا و243 ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل موزعين على 7 لجان في حي أول، و28 لجنة في حي ثان و14 لجنة في حي ثالث و23 لجنة في مركز إسماعيلية.