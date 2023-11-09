نادي جزيرة الورد بالمنصورة ينظم مبادرة «انزل وشارك»

نظم نادي جزيرة الورد الرياضي بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، برئاسة النائب طارق هبد الهادي مبادرة تحت شعار «انزل وشارك»، حث خلالها المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

وقال النائب طارق عبد الهادي، إن الهدف من مبادرة انزل وشارك هو حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 وتوعية المواطنين، وإدراك قيمة صوت كل شخص، فالانتخابات الرئاسية القادمة هي مفترق طرق لبناء الجمهورية الجديدة، وبالنظر إلى الحالة العامة ومايحدث لدول الجوار نجد أن مصر في أمس حاجة إلى الاستقرار وهذه المبادرة تعكس للعالم صورة الشعب المصري الواعي الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل مايشهده الإقليم من أزمات وتحديات تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، وأقول للمواطن «صوتك أمانة انزل وشارك».

وقال المواطن الألفي نبيل، من مدينة المنصورة: بكل تأكيد سأنزل واشارك في الانتخابات الرئاسية لأن الدولة المصرية أعطت لنا هذا الحق وسنحاسب على هذا، فصوتنا أمانة، وادعو جميع المواطنين للنزول والمشاركة، وأنا سانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا وعلى قناعة تامة، فمصر بحاجة إلى قائد وسياسي محنك لديه خبرة في التعامل مع الأزمات، ونحن كشعب واجب علينا مساندته والوقوف بجانبه ودعمه ونحن نؤيد كل قرارات السيسي.