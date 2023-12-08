رئيس مركز الدخلة بالوادي بالجديد يتفقد جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية

تابع اللواء أركان حرب مهندس ياسر كمال عدد من اللجان الانتخابية بمركز الدخلة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين والناخبات في العرس الديمقراطي في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

متابعة لجان الانتخابات الرئاسية في الوادي الجديد

وشملت جولة رئيس مركز الداخلة، متابعة اللجان الانتخابية واستراحات القائمين على العملية الانتخابية بقرى الشيخ مفتاح وأسمنت والمعصرة والشيخ ويرافقه خلال الجولة حامد محمد عبد الله نائب أول مركز الدخلة وصابر مبارز نائب ثاني مركز الدخلة ومدير العلاقات العامة ومدير مكتب رئيس المركز.

المقار الانتخابية في الداخلة علي استعداد لانتخابات الرئاسة

وتابع رئيس مركز الداخلة، توفير كافة الخدمات اللوجستية الخاصة بتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية، من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث وغيرها داخل وخارج المقر الانتخابية وتجهيز القاعات لصناديق الاقتراع بشكل جمالي وحضاري وتوفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن أمام اللجان لتحقيق الجاهزية الكاملة للخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.

ووجه رئيس مركز الداخلة، بإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج العملية الانتخابية بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.