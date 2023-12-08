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نائب محافظ القاهرة: توفير سبل الراحة للمواطنين بلجان الانتخابات الرئاسية

كتب:

وائل فايز
04:20 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة لمتابعة لجان الانتخابات الرئاسية بمدارس حي المطرية بحضور رئيس الحي، ودودو العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية وتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12ديسمبر الجاري.

 تطهير محيط اللجان 

وأكد نائب محافظ القاهرة لـ«الوطن»، أنه تم متابعة كافة استعدادات اللجان بأحياء القاهرة وتحديدا أحياء المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة من تنظيف محيط اللجان والحد من المخالفات ورفع تراكمات القمامة، ومنع الاشغالات وتكثيف أعمال النظافة بالطرق المؤدية إلى مقار اللجان، والعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين.

تشجيع المواطنين على المشاركة 

وأشار نائب المحافظ، إلى أن اللجان بها مظلات وكراسي متحركة وغيرها من الخدمات الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتذليل أي عقبات أمام المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.