مؤسسة شباب القادة تطلق «برنامج بنان» لدعم رائدات الأعمال المصريات

أطلقت مؤسسة شباب القادة عن إطلاق برنامج «بنان»، والذي يهدف إلى دعم وتطوير مشاريع رائدات الأعمال في مصر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، خلال بيان، أن هذا البرنامج يأتي كجزء من استمرار الجهود التي بذلتها المؤسسة في تمكين الشباب والفتيات خلال الثلاث أعوام الماضية، من خلال تدريبات تقنية عملية لتحفيز التفوق والابتكار لدى رائدات الأعمال الشباب وسعياً لتطوير المنتج المصري بأيادٍ مصرية.

تأهيل رائدات الأعمال

وأضافت أن برنامج «بنان» يهدف إلى تأهيل رائدات الأعمال وتوفير بيئة داعمة ومناسبة لتحويل أفكارهن إلى مشاريع وأعمال ناجحة، كما يشمل البرنامج مكونات متعددة تضمن تطوير القدرات واستمرارية المشروعات.

وأضافت المؤسسة، أن برنامج «بنان» يتكون من أربعة محاور أساسية، المحور الأول عبارة عن الورشة ومركز التدريب لمراقبة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع مع توفير التدريب والإشراف، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتلك المشروعات، ويضم هذا الجانب تدريبهن على إدارة المواقع الإلكترونية والتسويق وكل ما يتطلبه النهوض بالمشروع، والمحور الثاني، المعرض الدائم الذي يتم فيه عرض ما تم إنجازه من منتجات وسلع لعرضها على العملاء بالمعرض.

وتابعت أن المحور الثالث، متجر إلكتروني ومخزن لتوفير فرصة بيع المنتجات من خلال شبكة الإنترنت، والمحور الرابع والأخير، تنظيم مسابقة لأصحاب المشروعات من فتيات التعليم الفني، يتم فيها عرض المشروعات على لجان تحكيم من أصحاب الخبرة فى مجال المال والأعمال، لتحديد عدد من المشروعات لمنحهم جائزة مالية، مع توفير فرص للتعاون بينهم وبين المصنعين والمستثمرين.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة YLF، أن هذا البرنامج يأتي كجزء من استمرار الجهود التي بذلتها المؤسسة في تمكين الشباب والفتيات خلال الستة أعوام الماضية، من خلال تدريبات تقنية ولتطوير المنتج المصري بأياد مصرية.

وفى نفس السياق، قالت دينا حسين عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الشباب، إن برنامج «بنان» يهدف بشكل أساسي لدعم رائدات الأعمال، كما أنه يساعد من خلاله عرض مساهماتهم الملهمة للمجتمع المصري، كما أن الهدف من «بنان» هو إظهار الروح القوية لمبدعات ريادة الأعمال القادرين على جمع إبداع الحرف اليدوية والابتكار التكنولوجي.