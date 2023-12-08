تحرير 186 محضرا متنوعا لمخابز بلدية وتجار سجائر في حملة تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية عدة حملات من خلال الإدارات الفرعية التموينية بمختلف أحياء ومناطق المحافظة، بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، و توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، و تعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

حملات المنتزه وشرق

وأكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إن الإدارات التموينية الفرعية شنت عدة حملات بنطاق المنتزه والتي أسفرت عن الآتي.

-تحرير 55 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضران بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير 16 محضرا عدم حمل شهادات صحية

تحرير 18 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذ لقرار النيابة

حملات شرق ووسط

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن

- تحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضران لبقالين تموين مخالفين

- تحرير 4 محاضر لمنافذ مشروع جمعيتي مخالفين

- تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة

- تحرير 8 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية

تحرير 14 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق

- تحرير 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

بالإضافة إلى قيام إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لمجمع استهلاكى مخالف

- تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف

- تحرير 7 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر

- تحرير محضر لأحد الأنشطة بدون ترخيص

- تحرير 13 محضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

وقامت إدارة تموين العجمي برئاسة الأستاذة ريهام عبدالقادر مديرة الإدارة و فريق العمل التابع لها بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الأتي:

تحرير 21 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير 11 محضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

العجمي وغرب والجمرك

وأضاف المهندس محمود القلش، إن إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة وإشراف إبراهيم رسلان، رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن.

- تحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضران لبقالين تموين مخالفين

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير7 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

وقام المركز التمويني الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة و إشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن

- تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير 13 محضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضران أحوال تنفيذا لقرارات النيابة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.