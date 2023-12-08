ديسمبر الحزين.. فاجعة الموت تصيب 4 فنانين ومخرج آخرهم أحمد حلمي

أيام قليلة وينقضي عام 2023، لكنه يأبى الرحيل دون أن يصيب الوسط الفني بفاجعة الموت بشكل مستمر، فلم يلبث أن تهدأ الأنفاس، حتى يجري الإعلان عن وفاة شخص آخر من الأسرة الفنية، التي خيم الحزن عليها، بشكل قاسِ.

تتناول «الوطن»، في التقرير التالي قصص معاناة أبرز الفنانين الذين غيب الموت أحبتهم، آخرهم الفنان أحمد حلمي الذي ودع شقيقه.

ريهام عبدالغفور

توفي الفنان أشرف عبدالغفور، في الثالث من ديسمبر الجاري، بشكل مفاجئ في حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أودي بحياته عن عمر 84 عامًا، لتفجع الأسرة الفنية جيمعها لرحيله، خاصة أنه كان بمثابة الأب لهم، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية الأسبق.

وحرص العديد من نجوم الفن على وداع الفنان الراحل قبل دفن جثمانه في مثواه الأخير، ومواساة ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور، التي كانت تجمعها علاقة صداقة قوية مع والدها، وتعتمد عليه فى حياتها بشكل رئيسي، وكان في مقدمتهم كل من أحمد السقا، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، حنان مطاوع، دنيا سمير غانم، ميرفت أمين.

المخرج إيساف اسماعيل

رحل عن عالمنا فى 4 ديسمبر الجاري، إيساف إسماعيل مخرج المنوعات بالقناة الأولى والهيئة الوطنية للإعلام، وجرى تشييع الجنازة من مسجد الحصري فى السادس من أكتوبر.

أثرت وفاة إيساف في عدد كبير من العاملين بالتفزيون المصري، نظرًا لاسهاماته الكبيرة في العديد من البرامج لسنوات طويلة، وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعي الراحل في بيان رسمي.

ناهد السباعى

ولم تمض سوى ساعات معدودة على رحيل الفنان أشرف عبدالغفور، حتى استقبلت العائلة الفنية يوم 5 ديسمبر، نبأ وفاة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي نجلة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد أن مكثت داخل العناية المركزة لبضعة أيام، لتفارق الحياة بعدها عن عمر ناهز 72 عامًا، تاركة خلفها إرثًأ فنيًا ذو قيمة كبيرة.

وكان للقدر مفارقة كبيرة وقت وفاتها، فلم تشهد ابنتها وصديقة عمرها الفنانة ناهد السباعي اللحظات الأخيرة فى حياتها، بسبب سفرها خارج مصر لتصوير أحدث أعمالها الدرامية فى لبنان، ولم تتمكن من العودة بشكل مفاجىء لإلقاء نظرة الوداع على والدتها.

واستقبلت الفنانة ناهد السباعي، مساء أمس الخميس، عزاء والدتها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مع خالتها الفنانة رانيا فريد شوقي، وسط حضور كبير من الفنانين، من بينهم يحيى الفخراني، لبلبة، خالد زكي، فيفي عبده، دينا، أحمد حلمي، هاني رمزي والذين كانوا فى حالة حزن شديدة.

أحمد حلمي

وما أشبه الليلة بالبارحة، داخل الوسط الفني، فلم يمر أقل من 24 ساعة، حتى أعلن الفنان أحمد حلمي، وفاة شقيقه خالد، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون العزاء، يوم الأحد المقبل داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشيع أحمد حلمي، جنازة شقيقه فى مسجد ناصر ببنها، بمحافظة القليوبية، بينما حرصت زوجته مني زكي، على مساندته، وسيتم تلقي العزاء للأسرة ومحبينه، بمنطقة المنشية فى بنها، من داخل مسجد عبد المنعم رياض، عقب صلاة المغرب.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة مشاهد مؤثرة للفنان أحمد حلمي، الذي انهار من البكاء بجانب جثمان شقيقه، فى وداعه الأخير.

مصطفى خاطر

أعلن الفنان مصطفى خاطر، منذ قليل، وفاة حماته عبر خاصية الاستورى بحسابه الرسمي بموقع انستجرام، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال، وصلاة الجنازة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بعد صلاة العصر إن شاء الله، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة».