بكاء وانهيار ومساندة.. مشاهد مؤثرة من جنازة شقيق أحمد حلمي ببنها (صور)

الانهيار والبكاء من الجميع كان المشهد الرئيسي والأبرز خلال الوداع الأخير لشقيق الفنان أحمد حلمي الأكبر، بمقابر العائلة ببنها، حالة من الحزن والوجع على ملامح سيطرت على النجم أحمد حلمي، وقف متلقيا العزاء من المشاركين في الجنازة من أهالي بنها وأقارب العائلة.

مشاهد من جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي

وصلت الفنانة منى زكي زوجة الفنان لتقديم الدعم والمساندة وسط انهيار أحمد حلمي وشقيقته سالي وأبناء الراحل «خالد» فيما لم يحضر الجنازة أحد من الفنانين زملاء حلمي وزكي لإقامة عزاء بالقاهرة الأحد المقبل.

بكاء شقيقة أحمد حلمي

لحظات موجعة ومؤلمة عاشها الفنان أحمد حلمي وأسرته اليوم خلال الجنازة ببنها صاحبها عدد من المشاهد المؤثرة ومنها بكاء شديد لشقيقة الراحل والفنان أحمد حلمي ورفضها تصوير الجنازة، وسادت حالة من الخزن الشديد على وجوه الجميع حزنا على رحيل «خالد حلمي».

منى زكي تساند زوجها أثناء تشييع جنازة شقيقه

أثناء تلقي واجب العزاء على المقابر من قبل الأهالي والأصدقاء وأهالي مدينة بنها، وشاركت الفنانة منى زكي اللحظات الأخيرة في وداع الفقيد.

نعي محافظة القليوبية لوفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

نعت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها: «تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم».