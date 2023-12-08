عمرو سلامة يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا المخرج عمرو سلامة المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «كلنا هننزل نشارك ولازم نختار مستقبلنا».

عمرو سلامة يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وقال «سلامة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا بد من استمرار خطط التنمية التى شهدتها مصر في السنوات الأخيرة بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أنّ الوقت الحالي يحتم على الجميع، أن يكون له صوتًا إيجابيًا من أجل الوطن.

ينافس المخرج عمرو سلامة، في موسم أفلام رأس السنة، بفيلم «شماريخ»، الذي انطلق عرضه أمس الخميس، بدور العرض السينمائية، وتصدر قائمة الإيرادات محققًا مليون و592 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار أكشن درامي رومانسي، حول مصير مشترك يلقاه بطلا العمل من أجل الانتقام، ويقع في حب البطلة مع مرور الأحداث، بعد أن كان يعيش فى الظلام من أجل التطهر.

ويشارك فى بطولته آسر ياسين، أمينة خليل، محمد ثروت، خالد ثروت، الطفلة لافينيا نادر، وشهد الفيلم آخر ظهور فني للفنان الراحل مصطفى درويش، وهو من تأليف واخراج عمرو سلامة.