توفي قبل انتهاء تصوير «شماريخ».. كيف تصرف عمرو سلامة في مشاهد مصطفى درويش؟

تحدث المخرج عمرو سلامة عن علاقته بالفنان الراحل مصطفى درويش، خاصة أنه رحل قبل أن ينتهي من تصوير جميع مشاهده في فيلم شماريخ وذلك في شهر مايو من العام الجاري.

أشار عمرو سلامة، في حواره مع منى الشاذلي ببرنامج معكم على شاشة قناة ON، إلى أن مصطفى درويش كتب له تعليقاً على أحد منشوراته على فيس بوك قبل رحيله بساعتين، لذلك حين علم بنبأ الوفاة لم يستوعب الأمر في البداية، قائلا: الموضوع كان مربك جدا.

أضاف: أول مرة نتعرف على بعض كان في فيلم شماريخ، وهو جه الفيلم بترشيح من آسر ياسين، لما دخلنا التصوير كان عاجبني أوي كيميا آسر مع مصطفى، ولما توفى قعدت حوالي أسبوعين على ما سمحت لنفسي أفكر هعمل ايه في الفيلم لأنه مات قبل ما يخلص تصوير دوره.

فيلم شماريخ حاليًا بالسينما

تابع: عشان أحل مشكلة غيابه في الفيلم غيّرت في مشاهد ككتابة، وكان في مشاهد متصورتش وعاملة أزمة كبير في الفيلم فحليناها بحيل مونتاجية، عشان أحل المشكلة بسهولة كان ممكن أشيل بعض مشاهده، بس أنا مرضتش أشيل أي لقطة ليه، عشان يفضل أكتر وقت على الشاشة تكريماً ليه.

وفاة مفاجئة

واصل عمرو سلامة: وفاته كانت مرعبة تهزك جامد جدا، خاصة إن مصطفى صغير في السن، قدي أنا وآسر تقريبا، وكمية المفاجآت التي عرفناها بعد وفاته كانت رهيبة مفيش حد اتفاجئنا بكمية الخير الذي عمله قد مصطفى، كان محافظ على الجانب ده ومبيتكلمش عليه.