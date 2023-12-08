«ائتلاف نزاهة»: نلتزم بالمعايير الدولية في متابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن ائتلاف نزاهة الدولي، تنظيم جلسات تدريبية لأعضاء البعثة الدولية؛ لتدريبهم على العملية الانتخابية، التي تجري في مصر خلال أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، مستندًا إلى المعايير الدولية في متابعة الانتخابات الرئاسية.

وقال خالد بودالي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الإفريقي (ECOSOCC)، وعضو ائتلاف نزاهة الدولي، ورئيس جمعية «مفتاح السلام» في المغرب، في تصريحات لـ «الوطن» إنّ الائتلاف يعتمد على التزامه بالقواعد المنظمة للمشاركة في العمليات الانتخابية، وفقًا للمعايير التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، مستندًا بشكل رئيسي إلى معايير النزاهة المتعارف عليها دوليًا.

ضمان حرية ونزاهة الانتخابات المصرية

أوضح «بودالي» أنّ التدريب تناول المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، واستخدام الاستمارة الإلكترونية، والقواعد، واستمارة التصويت والمتابعة، وشكل اللجان الفرعية، لافتًا إلى التطرق لعدد من الأمور الأخرى، منها سن الانتخاب، وسرية التصويت والتصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى توضيح القواعد المنظمة للمشاركة في العمليات الانتخابية وفقًا للمعايير التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.