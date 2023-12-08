أحمد حلمي يتلقى العزاء في وفاة شقيقه بمسقط رأسه ببنها

استقبل الفنان أحمد حلمي، المواطنين الذين يقدمون واجب العزاء في وفاة شقيقه الأكبر، مدينة بنها بمحافظة القليوبية، في حين استقبلت زوجة الفنان منى زكي السيدات وسط جمع كبير من عائلة الفنان أحمد حلمي.

أحمد حلمي في عزاء شقيقه

وتوافد أبناء مدينة بنها لتقديم واجب العزاء في سرادق مضيفة عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية بمدينة ينها، وكان في مقدمة تقبل العزاء الفنان أحمد حلمي، بالإضافة إلى وجود الفنانة مني زكي في الجزء المخصص للسيدات.

وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

وتوفي خالد محمد حلمي عبد الرحمن، شقيق الفنان أحمد حلمي فجر اليوم، بعد صراع مع المرض حيث أجرى للفقيد جراحة قلب مفتوح مؤخرا وأصيب بأزمة قلبية فجر أمس الأول وتوفى قبل أن يتم نقله للمستشفى.

عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

وأعلن الفنان أحمد حلمي عن لإقامة عزاء آخر في محافظة القاهرة يوم الأحد القادم، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث جرى تشييع الجثمان ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها، حيث أدى الفنان الصلاة على الفقيد وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربه وأصدقاءه والمحيطين به بمدينة بنها بمسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.

نعي محافظة القليوبية لشقيق الفنان أحمد حلمي

وأصدرت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا نعت فيه وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها قالت فيه: «تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم».