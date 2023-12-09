محاكاة للانتخابات الرئاسية في مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ.. «صوتك هيوصل»

«انزل شارك.. صوتك هيوصل» شعار رفعه طلاب مدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة دسوق التعليمية بكفر الشيخ، حيث نظمت المدرسة نموذج محاكاة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ بهدف بث روح الانتماء والولاء للوطن للتحفيز على المشاركة الإيجابية، وترسيخ المسؤولية والواجب الوطني والتمسك بآداب وأخلاقيات المواطنة، والتنافس الشريف لدى الطلاب منذ الصغر، وتنشئة مواطن مصري إيجابي.

محاكاة للانتخابات في مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ

برع الطلاب في تمثيل نموذج المحاكاة، بدايةً من تجهيز اللجان، وتخصيص طالب كمستشار للجنة الانتخابية، وطالبة لمعاونة مستشار اللجنة في تسجيل ومراجعة بيانات الناخبين، وطالبة للاطلاع على السيدات المنقبات ومطابقة صورة الوجه بالبطاقة الشخصية، إضافة إلى الدور الذي قام به الأطفال لتأمين مقرات اللجان الانتخابية، النظام الذي اتبع داخل اللجان، كما حرص بعض الطلاب على ارتداء ملابس رجال الجيش والشرطة، كما ارتدى الطلاب الناخبين ملابس تعبر عن كل طبقة من طبقات المجتمع سواء كانوا عمالاً أو فلاحين.

«حبينا نعرّف الطلاب يعني إيه انتخابات، عملنا نموذج محاكاة لانتخابات بالتزامن مع قرب انتخابات الرئاسة 2024، وجهزنا مكتبة المدرسة على هيئة لجنة انتخابية، وقمسنا الأدوار بين الطلاب، كمان المُعلمين كان لهم دور كبير في المحاكاة»، بهذه الكلمات بدأت منى الشرقاوي، أخصائية أول مكتبات مدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية المشتركة وصاحبة فكرة المحاكاة، حديثها لـ«الوطن».

«الشرقاوي»: استخدمنا الحبر الأزرق كتمثيل للحبر الفسفوري

محاضرة وتدريب الطلاب سبقا المحاكاة، بحسب منى الشرقاوي: «اخترنا الطلاب بعناية، وجهزنا مكتبة المدرسة، وعملنا ورق وبادجات الهيئة الوطنية للانتخابات، وورق عليه أسماء المرشحين للانتخابات، وكنا عاملين كرفان عشان يقف وراه المنتخب، وطلاب قاموا بعمل دور رئيس اللجنة، وآخرون لعبوا دور الناخبين، وبعض المُعلمين أدلوا بأصواتهم، والطلاب رفعوا لافتات لحث الجميع على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ووقف الطلبة في طابور خارج اللجنة الانتخابية، وكان فيه حارس الصندوق الانتخابي، كمان في طلبة قامت بدور ضباط شرطة وجيش، واستخدمنا الحبر الأزرق كتمثيل للحبر الفسفوري».

تشجيع الطلاب على المشاركة في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري ومصرية، الغرض الرئيسي من محاكاة الانتخابات التي نظمتها المدرسة وفقاً لـ«الشرقاوي»: «الهدف من المحاكاة هو إننا نشجع الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في المستقبل لأنهم المستقبل ولازم يكون ليهم دور إيجابي في المجتمع».