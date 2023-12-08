كشف بيطري لـ2406 حالات من الماشية والطيور في قافلة بكفر الشيخ

شهدت قرية «شنو» التابعة لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

إجراء كشف بيطري لـ2406 حالات من الماشية والدواجن

وتمكنت القافلة من إجراء الكشف البيطري على 2406 حالة، حيث قام الأطباء البيطريون بمديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لـ2134 طائر، و79حالة باطنة، و11 حالة تناسليات، و7 حالات جراحة، بالإضافة إلى رش 175 رأس ماشية بالمجان.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور بسيوني هلهل، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور محمد غرابة، مدير إدارة الرعاية بمديرية الطب البيطري، والدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، والدكتور عمرو حسنى، مدير إدارة كفر الشيخ البيطرية، والدكتورة سحر عاطف، مدير مركز الإرشاد الدولي، وعدد من الأطباء والمعاونين المشاركين بالقافلة.

تعاون مشترك ضمن مبادرة «حياة كريمة»

يأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وضمن مبادرة «حياة كريمة».