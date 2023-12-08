أمطار غزيرة وبرق في ذروة نوة قاسم بالإسكندرية (صور)

ضربت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق مناطق عدة في الإسكندرية، منذ قليل خلال ذروة نوة قاسم التي تضرب الإسكندرية منذ 3 أيام، وتستمر حتى الوقت الراهن ومن المتوقع استمرارها حتى الأيام المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة، وازدياد شدة الأمطار مع الساعات المقبلة.

وشهدت الإسكندرية أجواء شتوية شديدة الصعوبة، خلال تلك الليلة الشتوية العصيبة حيث بدأت بسقوط أمطار متوسطة قبل أن تصبح أمطار غزيرة مصحوبة ببرق على وسط والمنتزه، بحسب ما رصده رجال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

طوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم عن انتشار سيارات الصرف الصحي في كافة أرجاء المدينة الساحلية الإسكندرية للتعامل مع الوضع ضمن خطة الطوارئ للتعامل مع تبعيات نوة قاسم الحالية.

أماكن سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

فيما أكد اللواء، محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه تم رصد سقوط أمطار غزيرة على نطاق وسط الإسكندرية والمنتزه بينما الأمطار متوسطة على المناطق الأخرى.

وأشار إلى أنه جرى تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثها خلال الأيام الحالية، تزامن مع انطلاق العملية الانتخابي بعد غد لتسهيل حركة المواطنين.