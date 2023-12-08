ظهور نادر لسميرة سعيد مع ابنها.. والجمهور: «قمرين في صورة واحدة»

نشرت الفنانة سميرة سعيدة، صورة جديدة، رفقة نجلها «شادي»، الذي تربطها علاقة قوية به، ودائمًا ما تحرص على إظهار حبها له أمام الجمهور.

سميرة سعيد تنشر صورة جديدة لنجلها

وعلّقت سميرة سعيد، على الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» قائلة: «شادي»، فيما يعتبر هذا الظهور نادرًا، وعادة ما يحب الجمهور ظهورهما وعلاقتهما.

وتفاعل العديد من محبي سميرة سعيد، مع الصور على منصات التواصل الاجتماعي، بينما علّق كتب أحد المتابعين: «شادي كبر ما شاء الله»، وكتب آخر: «قمرين في صورة واحدة»

وحرص شادي نابلسي، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته سميرة سعيدة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر شادي صورة تجمعهما، وعلّق عليها: «عيد ميلاد سعيد مومزو، ذكرياتنا الرائعة. مع بعض إن شاء الله، أحبك».