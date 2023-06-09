سميرة سعيد تحتفل بطرح «إنسان آلي» مع أصدقائها

احتفلت الفنانة سميرة سعيد بأغنيتها الجديدة «إنسان آلي» خلال وجودها في إحدى المدن الساحلية مع أصدقائها بعد فترة غياب طويلة.

سميرة سعيد تحتفل بالأغنية

سميرة احتفلت بطرح الأغنية برفقة الفنانة لقاء الخميسي والإعلامية بوسي شلبي، وأحضرت قالب حلوى احتفالًا بالأغنية الأخيرة «إنسان آلي» وهي من إنتاجها، والكلمات للشاعر شادي نور، والألحان بلال سرور، والتوزيع هاني ربيع، والتسجيل الصوتي سادو، وميكس وماستر ماهر صلاح.

واعتمدت سميرة سعيد، في الفيديو كليب الخاص بأغنية إنسان آلي، الظهور بشكل مختلف من خلال ظهورها بنصف وجه للتعبير عن الإنسان الذي يعيش كأنه آلة في ظل التطور ويدور في فلك التكنولوجيا الحديثة.

وكشفت سميرة لـ«الوطن» أنها اكتفت بطرح الأغنية بطريقة لايركس فيديو، مشيرة إلى أنّها لم تفكر حاليًا في تصويرها.

نوهت بأنّ الفترة المقبلة سيكون هناك عدد من الأغنيات الجديدة التي ستعمل على طرحها، خلال الفترة المقبلة.

«إنسان آلي» من إنتاج سميرة سعيد