تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة «زن».. تعود للتعاون مع عمرو مصطفى

انتهت الفنانة سميرة سعيد من تسجيل أغنيتها الجديدة زن، والتي من المقرر أن تُطلقها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر يوتيوب وعدد من المنصات السمعية.

وعلمت «الوطن» أن أغنية سميرة الجديدة «زن» هي من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى في أول تعاون بينه وبين سميرة منذ سنوات طويلة.

سميرة احتفلت منذ عدة أسابيع بطرح الأغنية برفقة الفنانة لقاء الخميسي والإعلامية بوسي شلبي، وأحضرت قالب حلوى احتفالًا بالأغنية الأخيرة «إنسان آلي» وهي من إنتاجها، والكلمات للشاعر شادي نور، والألحان بلال سرور، والتوزيع هاني ربيع، والتسجيل الصوتي سادو، وميكس وماستر ماهر صلاح.

واعتمدت سميرة سعيد، في الفيديو كليب الخاص بأغنية إنسان آلي، الظهور بشكل مختلف من خلال ظهورها بنصف وجه للتعبير عن الإنسان الذي يعيش كأنه آلة في ظل التطور ويدور في فلك التكنولوجيا الحديثة.

يذكر أن آخر ألبومات سميرة سعيد كانت قد طرحته عام 2016 بعنوان عايزة أعيش وتضمن عدد كبير من الأغنيات.