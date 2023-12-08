أعضاء الحوار الوطني يدعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة: صوتك واجب

حثّ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأهم، واختيار رئيس الجمهورية، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لكل مواطنة ومواطن مصري.

واستكمالًا للدور التوعوي، دعا أعضاء الحوار الوطني المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، واختيار ما يرونه حسب اختيارهم الحر: «انزل شارك - صوتك أمانة».

وقال الكتور محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عزيزي المواطن انزل وادلي بصوتك دفاعا عن الوطن، ودافعا عن الموقف الوطني الذي تواجه مصر الآن والتحدي الذي يستهدفها من خلال الحرب التي تجري على حدودنا، موقفنا جميعا هو الذي سيؤكد هذا الموقف الشجاع الذي تمثله مصر».

«محسب»: لابد أن نصنع المستقبل بإيدينا

ومن جانبه، قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني: «صوتك أمانة وصوتك واجب، وصوتك حق كفله لك الدستور، ويجب عليك أنت تساهم وتشارك في اختيار مستقبل مصر، لابد أن نصنع المستقبل بإيدينا، ولا بد من التعبير عن وجهة نظرنا، ونختار من نختار، لكن ذهابك إلى صندوق الاقتراع ومشاركتك في صندوق الانتخابات واجب قومي ووطني».

بدوره قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة: «شارك بصوتك بكل حرية وبدون تأثير من أجل جعل مصر أفضل وأعلى ومستقبل أفضل لينا وللأجيال القادمة».

وقال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: «مارس حقك الدستوري وانزل شارك واختار بكل حرية».

ومن جانبه قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: «ادعو الشعب المصري عن بكرة أبيه للمشاركة ويختار من يشاء من المرشحين الـ4، كلاً وفق رؤيته وتوجهاته السياسية».

وقال النائب سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: «أنا متأكد إن كل مصري عارف إن صوته واجب وأمانة، ومصر أما بتنادي ولادها ولادها بيلبوا النداء، هننزل نشارك ونختار رئيس بلدنا ونختار مستقبل أولادنا وان شاء الله كل الخير لبدلنا كل الخير لمصر ».

وقالت الدكتورة هانيا شلقامى مقرر المحور المجتمعي المساعد: «بدعو كل النساء أنهن يشاركن في الانتخابات ويدلين بأصواتهن وأدعو الشباب بالتصويت لأنها أول تجربة لهم في خدمة الوطن».