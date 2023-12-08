النائب أحمد عثمان: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني

دعا المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري بكافة أطيافه إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستنطلق بمصر بعد غد الأحد 10 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات

وأكد عثمان، على ضرورة مشاركة المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذين يرغبون في التصويت له بانتخابه رئيساً للجمهورية لمدة 6 سنوات من 2024 - 2030.

ووجه عثمان، رسالة للشعب المصري، قائلا: «انزل وشارك وخليك إيجابي، صوتك أمانة ومشاركتك مسئولية والتزام دستوري وواجب وطني لا تتنازل عنه، من حقك أن تشارك في اختيار رئيس الجمهورية وتعبر عن إرادتك من خلال الصندوق».

دور الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة ملحة، لتكون الانتخابات بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم أجمع.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين في عملية التصويت، حيث تجري العملية الانتخابية على مدار 3 أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، بالإضافة إلى تخصيص لجان للوافدين في كل المحافظات للتيسير على المواطنين المغتربين لظروف عمل أو زيارات أو غيرها، ولتمكين كل من يحق لهم التصويت من الإدلاء بأصواتهم.