أحمد صفوت يقدم واجب العزاء في وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها

قدم الفنان أحمد صفوت ووالده الليلة، واحب العزاء في شقيق الفنان أحمد حلمي، حيث يجمع النجمين مسقط رأس واحدة وهي مدينة بنها، كما وصل إلى سرادق العزاء، النائب عمرو درويش، نائب البرلمان عن التنسيقية، في العزاء المقام بمضيفة عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية بمدينة بنها بالقليوبية.

جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي

وجرى تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها، حيث أدى الفنان الصلاة على الفقيد وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربه وأصدقاءه والمحيطين به بمدينة بنها بمسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.

وفاة شقيق الفنان أحمد حلى

وتوفى خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بمدينة بنها بعد صراع مع المرض، حيث أجرى للفقيد جراحة قلب مفتوح مؤخرا وأصيب بأزمة قلبية فجر أمس الأول وتوفى قبل أن يتم نقله للمستشفى.

نعت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانا نعت فيه وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها قالت فيه: «تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم».