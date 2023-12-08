في أسبوع.. أحمد حلمي يدفن شقيقه وأشرف عبد الغفور وينعى 3 شخصيات

عاش الفنان أحمد حلمي، أسبوعًا حزينًا، نعى فيه 3 شخصيات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخرهم شقيقه خالد.

طارق عبد العزيز

وبدأ أحمد حلمي، سلسلة التعازي، عند وفاة الفنان طارق عبد العزيز، ونشر صورة له، وعلق عليها: «اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم».

أشرف عبد الغفور

وحرص أحمد حلمي، على نعي الفنان أشرف عبد الغفور، بعد وفاته، عن طريق نشر صورة له، وعلق عليها: «إنا لله وإنا إلى راجعون.. وداعًا الفنان الكبير أشرف عبدالغفور».

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وحضر أحمد حلمي جنازة الفنان أشرف عبد الغفور، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وحرص على مرافقة الجثمان حتى المقابر، ليلقي عليه النظرة.

خالد حلمي

أمّا المرة الثالثة لنعي أحمد حلمي، فكانت مختلفة، لأن المتوفي شقيقه الأكبر «خالد»، وكتب آنذاك: «توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الأحد المقبل، نسألكم الدعاء».

وظهر أحمد حلمي، خلال جنازة شقيقه، بملامح حزينة، ودخل فى حالة من الانهيار، في أثناء دفن الجثمان، بينما تواجدت منى زكي بجانبه لتخفيف حزنه.