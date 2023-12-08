ملامح برنامج تنسيقية شباب الأحزاب لرئيس مصر القادم

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ملامح البرنامج الانتخابي لفترة الست سنوات المقبلة، مؤكدة أن التنسيقية وقفت على مسافة واحدة من جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية، كما أنه يوجد داخل التنسيقية ممثلون عن مرشحي الرئاسة الأربعة اتساقا مع تكوينها ككيان جامع.

ودعت التنسيقية للمشاركة بالانتخابات وطالبت المصريين بالتمسك بحقهم الدستوري في التعبير واختيار من يحقق طموحاتهم.

وذكرت التنسيقية أن برنامجها للرئيس القادم ناتج عن مجموعة من ورش العمل واللقاءات بجميع المحافظات، أسفرت عن تجميع لكافة الآراء والمطالب في وثيقة واحدة وشاملة، كما تم تشكيل فريق عمل ضم ممثلين عن الأحزاب السياسية - المستقلين - التنفيذيين - أعضاء مجلس النواب - أعضاء مجلس الشيوخ) لصياغة البرنامج الانتخابي.

وتم عقد ورش عمل داخلية للوصول الى الإطار العام المبدئي للبرنامج، كما تم تنظيم زيارات لـ 23 حزبا سياسيا، و15 نقابة مهنية وعمالية، و 10 شخصيات عامة، و 8 جهات قومية ودينية، إضافة إلى 6 زيارات بالمحافظات الحدودية، كما تم عقد جلسات عمل لتحليل محتوى الزيارات، علاوة على عقد اجتماعات لصياغة المحتوى النهائي للبرنامج.