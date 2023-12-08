اقرأ في عدد الوطن غدا.. مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين

تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رئيس «العربية للتصنيع»: بدأنا جهود تصنيع طائرة مصرية

اللواء مختار عبداللطيف: التنفيذ خلال السنوات القليلة المقبلة.. وتوجيهات رئاسية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا

أنتجنا بعض أجزاء من طائرات «الفالكون» الفرنسية واعتُمدت.. ونستهدف تصنيع أجزاء من «الرافال» بالتعاون مع فرنسا.. ونعمل لزيادة قدراتنا تدريجياً وصولاً لتحقيق «حلم الطائرة»

اتفاق لتصنيع طائرة بدون طيار بالتعاون مع شركة صينية لإطفاء الحرائق والتنقيب عن البترول

أنشأنا مدرسة فنية بعد «الإعدادية» بالتنسيق مع «داسو» المتخصصة فى إنتاج الطائرات لإعداد

فنيين على أعلى مستوى.. ونعمل فى صناعة مختلف المجالات الدفاعية والمنتجات المدنية

شعبها يتعرض لحرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى

75 عاما فلسطين بلا حقوق إنسان

17 ألف شهيد و40 ألف مصاب.. وعائلات بأكملها شُطبت من السجل المدنى.. و7500 مفقود.. و4800 أسير ومعتقل

تدمير المدارس.. والتعليم يتم بالخيام.. والمستشفيات ساحة اقتحامات ومرمى لنيران الاحتلال .. والتهجير آخر المخططات

مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين و«شكرى»: انتهاك للقانون الدولى

استشهاد العشرات وإصابة آخرين فى غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

«الداخلية»: توفير مناخ آمن للمواطنين فى الانتخابات

«توفيق»: تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات لتأمين الاقتراع

«القصير»: 3.7 مليار جنيه قروضاً ميسرة وائتماناً دواراً لخدمة القطاع الزراعى

تشمل كل القطاعات الخدمية

دمياط مشروعات كبرى لتنمية المحافظة

«حياة كريمة»: 500 مشروع تُحدث نقلة فى «كفر سعد»

«مدن صديقة».. يحول النساء إلى رائدات أعمال

الأهلى: «كولر» يدرس ملفات منافسى الفريق فى مونديال الأندية.. و«توفيق» يخشى ضياع مكانه

الزمالك: يستضيف «ساجرادا» بحثاً عن تعزيز الصدارة فى الكونفيدرالية.. و«جمال» يحشد قوته الضاربة

الصفحة الثانية

الشعب يتعرض لحرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ذكرى اليوم العالمى

75عاما.. فلسطين «بلا حقوق إنسان»

17 ألف شهيد و40 ألف مصاب فى القصف الحالى.. وعائلات شُطبت من السجل المدنى

عضو «مفوضى حقوق الإنسان» بفلسطين: 7500 مفقود

«لا مكان آمن» 4800 أسير ومعتقل فى سجون الاحتلال.. والأعداد تتضاعف

د. جميل عادى: أكثر من 100 ألف صاروخ وقنبلة أُطلقت على غزة فى العدوان الأخير

علاء شلبى: إسرائيل تمارس جرائم حرب بمخالفة القانون.. وعلى المحكمة الجنائية التدخل

رئيس «المنظمة العربية»: أطالب بالتدخل الدولى لحماية الفلسطينيين

الصفحة الثالثة

مشروع التهويد انتزاع الأراضى وبناء المستوطنات.. والتهجير آخر المخططات

«الحرازين»: 460 حاجزاً بالضفة وجدار حول القدس لمنع أصحاب الأرض من حرية التنقل

الحياة ممنوعة الاحتلال يدمر المدارس.. والتعليم يتم داخل الخيام والمستشفيات ساحة اقتحامات ومرمى لنيرانه

غزة بلا حقوق

د. طارق فهمى: الفلسطينيون أنشأوا مراكز طبية داخل منازلهم

د. محمود الهباش: جنود الاحتلال يُرهبون الأطفال ويقطعون طريقهم للمدارس ويفتشون حقائبهم

مستشار الرئيس الفلسطينى: حقوق الإنسان منتهكة ومستباحة فى بلدنا

الصفحة الرابعة

رئيس «العربية للتصنيع»: بدأنا جهود تصنيع طائرة مصرية.. والتنفيذ خلال الأعوام القليلة المقبلة

اللواء مختار عبداللطيف لـ«الوطن»: توجيهات رئاسية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا لمصر

نرغب فى توطين صناعة الطائرات محلياً.. واتفاق لتصنيع طائرة بدون طيار للأغراض المدنية بالتعاون مع شركة صينية لإطفاء الحرائق والتنقيب عن البترول والزراعة.. ونعمل فى كل المجالات التصنيعية الدفاعية بداية من الذخائر والصواريخ والعربات المدرعة والمعدات الإلكترونية

أنشأنا مدرسة فنية بعد الإعدادية بالتعاون مع شركة «داسو» المتخصصة فى صناعة الطائرات لإعداد فنيين.. وبدأنا الدراسة بـ«20 طالباً» هذا العام

«المشاط» تبحث تعزيز مواجهة التغير المناخى بالدول النامية

«التعليم العالى»: الأمن القومى أولوية.. وأساس التنمية والتقدم

«عاشور»: القيادة السياسية تحرص على دعم الشباب وتوفير الرعاية اللازمة لهم

«فرج»: مصر تواجه مجموعة واسعة من التحديات الخارجية الاقتصادية والسياسية

«التعاون الدولى» تناقش جهود الشراكة مع القطاع الخاص لترسيخ استدامة الموارد المائية

الصفحة الخامسة

دمياط.. مشروعات كبرى لتنمية المحافظة

شملت كل القطاعات.. واستفاد منها جميع الأهالى

«حياة كريمة»: 500 مشروع تُحدث نقلة نوعية فى خدمات ومرافق «كفر سعد»

إنشاء وتطوير 26 مركز شباب و75 مدرسة و13 نقطة إسعاف و20 وحدة طب أسرة.. وإنشاء 12 مجمع خدمات حكومية و12 مجمع خدمات زراعية و33 برجاً لتقوية شبكات المحمول.. و«الجبالى»: حصدنا بطولات دولية فى رفع الأثقال.. و«البجلاتى»: المراكز الصحية وفرت علينا عبء الذهاب للمستشفى المركزى

مشروع «مدن صديقة للنساء».. يحول السيدات من ربات بيوت إلى رائدات أعمال

«ميادة»: التدريب نقطة تحول فى موهبتى.. و«مى» من ذوى الهمم: «صنعت منتجات من الخيوط مثل العرائس والمجسمات والإكسسوارات والميداليات»

التطوير يصل إلى قطاع الصيد.. ويوفر حياة آدمية ومبانى حضارية للصيادين

250 وحدة سكنية كاملة المرافق بدلاً من العشش تقطنها 200 أسرة.. و«عبدالمنعم»: مياه الأمطار كانت تغرق بيوتنا.. و«قوطة»: أصبحنا ننعم بالأمان

الصفحة السادسة

نحن هنا.. خروج المواطنين فى الانتخابات أساس لمصر قوية

لمن يصوت «الإخوان» فى الانتخابات؟

الانتخابات الخامسة رهان وجواب وأشياء أخرى

الصفحة السابعة

ليلة العلامة الكاملة الزمالك يواجه ساجرادا بـ«القوة الضاربة» بحثاً عن تعزيز صدارة «الكونفيدرالية»

المهمة بدأت «كولر» يدرس منافسى الأهلى بمونديال الأندية.. و«توفيق» يخشى ضياع مكانه

اجتماعات موسعة «ميكالى» يبحث مع «الجبلاية» مصير معسكر «الأولمبى»الأهلى يبدأ التركيز فى المونديال

3 مواجهات من نار «صلاح» يطارد الأرقام فى مواجهة ليفربول وكريستال بالاس وصراع الصدارة يشعل مواجهة أرسنال وأستون فيلا

الصفحة الثامنة

رائحة الفراولة تفوح فى حقول «منيا القمح»

«حَمار وحلاوة»

لتوعية الناخبين «روبوت نور» يشارك فى الانتخابات الرئاسية

«محلاها عيشة الفلاح».. جلابية وفطير مشلتت لإسعاد أطفال «متلازمة داون»

«أنف وثلاث عيون» أدب إحسان عبدالقدوس يعود فى العام الجديد

لدمجهم فى المجتمع.. إطلاق أول نادى «روتارى» للصم وضعاف السمع