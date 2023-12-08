15 مقترحا بالمحور السياسي في برنامج «التنسيقية» لرئيس مصر القادم

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحات برنامج التنسيقية لرئيس مصر القادم خاصة في المحور السياسي، ضمن وثيقة برنامج رئاسي عام للسنوات الستة المقبلة، التي أطلقته ليعبر عن آمال وتطلعات مكونات المجتمع، ويُقدم لمرشحي الرئاسة على حد سواء.

وجاءت مقترحات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المحور السياسي كالتالي:

1- مقترحات لخلق حياة حزبية تتسم بالتنوع السياسي.

2- تأهيل الكوادر السياسية.

-3- مقترحات لتفعيل دور النقابات المهنية والاستفادة من كوادرها في تنمية المجتمع لاسيما

التنمية الاقتصادية

4- تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

5- دعم التمثيل السياسي لبعض الفئات مثل العمال والفلاحين في البرلمان.

6- الريادة المصرية فى السياسة الخارجية.

7- رعاية النشء سياسيا وتعزيز مشاركة الطلاب في اتحادات طلاب المدارس والجامعات.

8- تفعيل مخرجات الحوار الوطني. حل جذري لقضية سد أثيوبيا.

9 - إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.

10- زيادة تمثيل المحافظات الحدودية في الوظائف العامة.

11 - حق إصدار الصحف دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون 80 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

12 - وضع آليات لضمان كفاءة الحكومة.

13 - تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

14- مقترحات للنهوض بالمحليات ودعم كوادرها.

15- الوصول لمجتمع مدني شريك وداعم.