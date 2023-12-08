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ممثلة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة: نواصل جهودنا لتجنب التصعيد الإقليمي

كتب:

مريم جاد
08:11 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة

ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة

أدانت ممثلة الاتحاد الأوروبي، لدى الأمم المتحدة، زيادة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني. 

وأضافت ممثلة الاتحاد الأوروبي، في كلمتها بمجلس الأمن، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أنه يجب أن تحظى السلطة الفلسطينية بدعم كامل من أطراف المجتمع الدولي.

وتابعت: «نواصل جهودنا مع الشركاء لتجنب التصعيد الإقليمي، ويجب العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة»، مشيرة إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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بقلم مريم جاد