«التجمع»: الانتخابات الرئاسية تؤكد للعالم كله قوة وتماسك الجبهة الداخلية

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن الانتخابات الرئاسية تأتي في وقت مهم ودقيق تمر به مصر، وفي ظل أوضاع إقليمية ودولية تفرض تحديات ضخمة لحماية الأمن القومي للبلاد، ومن هنا تبرز أهمية المشاركة في الانتخابات بأكبر عدد ممكن الأصوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الانتخابات تحديدًا، تلزمنا جميعًا بالقيام بواجبنا الوطني بالمشاركة؛ لنؤكد للعالم كله قوة وتماسك الجبهة الداخلية المصرية.

الانتخابات الرئاسية

وأكد مساعد رئيس التجمع أن تعدد المرشحين هذه المرة يمثل نقلة نوعية للانتخابات الرئاسية، ويمكن البناء عليها لتطوير المسار الديمقراطي، والمشاركة الانتخابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، فهى حق أصيل للمواطن، كما أنها واجب عليه كما أشار الدستور في المادة 87 التي تنص على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح.

حزب التجمع يدعو المواطنين للمشاركة

ودعا مساعد رئيس حزب التجمع، المواطنين ممن لهم حق الانتخاب إلى ضرورة المشاركة أيا كان المرشح الذي سيصوتون له؛ للوصول إلى نتيجة كاشفة عن إرادة المصريين في اختيار الرئيس القادم لست سنوات مقبلة عبر صناديق الاقتراع، وداعمة أيضًا لمكانة الدولة المصرية أمام العالم كله.