«التجمع» ينظم مؤتمرا جماهيريا في بولاق الدكرور لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ينظم حزب التجمع، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة بولاق الدكرور؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وانتخابه لدورة رئاسية جديدة، وذلك في السادسة من مساء غد الأربعاء بالملعب الكبير بنادي بولاق الدكرور.

ويتحدث في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه «التجمع»، النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، ورئيس هيأته البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو عزت حجاج، منظم المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، والنائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والكاتب الصحفي عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع.

الحزب يؤيد ترشح السيسي

وكان النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أعلن تأييد الحزب لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة استكمالًا للمشروع الوطني لثورة 30 يونيو.

وأكد أن اجتماع الأمانة العامة لحزب التجمع مع الهيئة البرلمانية، انتهى بتحديد اسم المرشح الذي سيسانده حزب التجمع، ولم تكن هناك صعوبة في الاختيار، لكن كان لا بد من أخذ آراء الأعضاء في المحافظات، وليس قيادات الحزب بالمركزية فقط، وكان الإجماع على السيسي.