حزب «التجمع» يعقد اجتماعا لمتابعة التصويت في الانتخابات الرئاسية

عقدت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بحزب التجمع اجتماعا لاستكمال المرحلة الثانية من المتابعة المركزية للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال أيام عملية التصويت بالداخل.

ووجهت غرفة العمليات المركزية جميع أمانات الحزب بفتح المقرات الحزبية طوال أيام الاقتراع، للرصد الفوري والمباشر لأي معوقات أو مخالفات، والتواصل مع اللجان العامة للهيئة الوطنية للانتخابات بالمحافظات المختلفة لمعالجة أي قصور يتم رصده .

وسائل الإعلام المختلفة

وتتولى الغرفة إصدار البيانات المعلوماتية والمشاهد الرصدية خلال الأيام التصويتية الثلاث، لضمان تحقيق أقصي معايير الحيدة والنزاهة، وجرى تكليف محمود الدسوقي أمين التنظيم المركزي، متحدثا إعلاميا باسم غرفة عمليات متابعة الانتخابات، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.