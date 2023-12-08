إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بحي المنتزه أول بالإسكندرية

يواصل حي المنتزه أول بالإسكندرية حملاته المُستمرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالتها لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية وحملات الإزالة الفورية لأي مخالفة تحدث والقضاء عليها في مهدها، وعدم السماح بمخالفة القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للبناء.

ضبط المخالفات

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي يواصل شن الحملات للقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، ووجهت وحدة الإزالة الفورية بقيادة محمد عطية، وإدارة الأزمات حملة مكبرة بالمرور على مناطق وشوارع الحي لضبط المخالفات والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لتطبيق القانون وتنفيذ الإزالة الفورية.

إيقاف أعمال

وأشار اللواء سحلول، إن الحملة قامت بفك شدة خشبيه للسملات بعزبة البكاتوشي والتحفظ على كمية من الخشب بتواجد مهندس النوباتجي والمتابعة الميدانية، كما تم تكسير وإزالة حوائط مخالفة بالدور الرابع العلوي بطريق المستجد، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تكسير بدون ترخيص بشارع نجع السلام، وتم التحفظ على هيلتى كبير وكوريك، وتستمر الحملات لردع المخالفين.