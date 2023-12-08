قيادي بـ«حماة الوطن»: المشاركة في الانتخابات ملحمة وطنية لبناء الجمهورية الجديدة

أكّد المستشار حاتم العشري القيادي بحزب حماة والوطن، ضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الحالي، باعتبارها مشاركة في البناء والتنمية.

ملحمة وطنية لبناء الجمهورية الجديدة

وقال حاتم العشري لـ«الوطن» إنّ عملية التصويت بالعملية الانتخابية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل، تعد ملحمة وطنية لبناء الجمهورية الجديدة، تستوجب مشاركة كل مواطن بصوته واختيار من يراه مناسبًا.

وتابع القيادي بحزب حماة الوطن: «الانتخابات الرئاسية 2024 تعد أول استحقاق انتخابي في منطقة الشرق الأوسط بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان مها كانت التحديات والظروف.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن، بالإشارة إلى مشاركة المصريين في الخارج بالاستحقاق الانتخابي خلال الأيام الماضية، مضيفًا: «اصطفاف المصريين في الخارج أمام صناديق الاقتراع أكد أنّ مصر وطن يعيش بداخلهم».