اختتام الدورة التدريبية لفنيي الأشعة بمستشفيات كفر الشيخ

شهد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، ختام الدورة التدريبية لفنيين الأشعة المقامة بمستشفيات «كفر الشيخ العام، ودسوق العام، وفوه المركزي»، للتدريب على أحدث الطرق والأساليب العلمية في مجال الأشعة المقطعية، ضمن خطة الإدارة العامة للأشعة لرفع كفاءة فنيي الأشعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي، والدكتورة عبير الرحماني، مدير إدارة الأشعة، وعدد من القيادات الصحية.

تدريب 45 فني أشعة تدريبا نظريا وعمليا على أجهزة الأشعة المقطعية

وقال وكيل الوزارة، أنّه تم خلال الدورة تدريب 45 فني أشعة تدريبا نظريا وعمليا على أجهزة الأشعة المقطعية تحت إشراف إدارة الأشعة بالمديرية، لافتاً أنّ ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تنفيذ مثل هذه الدورات، لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لمواكبة سُبل البحث العلمي والطبي المتطور، للاستفادة منها على النحو الأمثل ولتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

تسليم شهادات الدورة لفنيي الأشعة

وفى ختام الدورة التدريبية سلم وكيل الوزارة، شهادات الدورة لفنيي الأشعة، وتكريم مشرفي الأشعة المُتميزين في عملها.