جامعة الزقازيق تحقق تقدما جديدا بتصنيف «كيو إس» للاستدامة

أظهر تصنيف كيو إس للاستدامة /QS Sustainability الإنجليزي لعام 2024 تحقيق جامعة الزقازيق تميزاً عالمياً في التصنيف، حيث جاءت جامعة الزقازيق في المركز 821، واحتلت رقم 840 عالميا، وفي المركز 18 إفريقيا، من ضمن الجامعات العالمية في التصنيف ويشمل ترتيب 1400 جامعة على مستوى العالم.

حصول جامعة الزقازيق على تميز عالمي

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، حصول جامعة الزقازيق على تميز عالمي في تصنيف كيو إس للاستدامة لأول مرة لعام 2024، حيث جاءت الجامعة في المركز 821، واحتلت المركز السابع محلياً ضمن 18 جامعة حكومية مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف، كما حققت المركز 18 إفريقيا ضمن 43 جامعة إفريقية مدرجة بالتصنيف.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، حيث تهتم الجامعة اهتماماً كبيراً بالتصنيفات العالمية للجامعات، ومؤكداً سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققت فيها تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضي، مشيراً إلى أن تصنيف QS للاستدامة من التصنيفات الحديثة، الذي يقوم بترتيب جامعات العالم وفقًا لتأثيرها على المجتمع، والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.

كما أشار الدكتور إيهاب الببلاوي إلى أن إدراج جامعة الزقازيق ضمن تصنيف QS للاستدامة لعام 2024 يعد خطوة مهمة للتأكيد على رؤيتها وجهودها في مجال التنمية المستدامة، والاستجابة لتحديات البيئة والمجتمع مؤكداً اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العربية والعالمية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة

الارتقاء بالمنظومة

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي إلى حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

التصنيف العالمي للجامعات

وأضافت مستشار رئيس جامعة الزقازيق لتطوير الأداء والتصنيف الدولي أن تصنيف QS Sustainability يهدف إلى تقييم وتصنيف الجامعات وفقًا لأدائها في مجال الاستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية، حيث يتم تقييم الجامعات بناءاً على مجموعة واسعة من المؤشرات المرتبطة بالبيئة والاستدامة والتي تندرج تحت فئتين رئيستين هما التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي، حيث تحمل كل فئة منهما وزناً يشكل 50% من الوزن النسبي للتصنيف، بالإضافة إلى المعيار المتعلق بالحوكمة والتعزيز الإداري والذي يتم إضافته وتعديل النتائج لتشكيل النتيجة الشاملة والنهائية للتصنيف.

تصنيف عالمي الجامعات لتدقيق البيانات

وأكد الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي أن تصنيف QS، يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن جامعة الزقازيق سبق أن حققت في ذات التصنيف هذا العام تقدمًا كبيرًا على مستوى العالم.