كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية 2024.. التفاصيل الكاملة

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك تسهيل عملية الاقتراع على ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لهم للتصويت في العملية الانتخابية، وإلى جانب تخصيص لجان للمغتربين على مستوى الجمهورية.

كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية 2024

حسب الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، تنطلق انتخابات المصريين بالداخل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، لمدة 3 أيام، تبدأ في التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

من المقرر أن تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم الأربعاء 13 ديسمبر.

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر، ويتم البت فيها يومي الجمعة والسبت «15 و16 ديسمبر 2023»، ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات يوم الاثنين 18 ديسمبر.

تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم

ضمن تفاصيل العملية الانتخابية، حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم، إيمانا من الدولة المصرية بحقهم الدستوري الأصلي في التصويت، كما أنها ترحب بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية، ما يؤكد نزاهة العملية الانتخابية.

في سياق متصل، وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية بالمركز والمدن للوقوف على الجاهزية والاستعدادات في المقار الانتخابية لاستقبال العملية الانتخابية.

وتفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، المراكز والمدن وعدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وانتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات، ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج، وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان.