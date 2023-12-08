«المصري للفكر» يكشف أسباب تعليق جلسات الحوار الوطني لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عددا حول الانتخابات الرئاسية المصرية السياق والمحددات ونظرة على الانتخابات السابقة من 2005، أكد خلالها أن توقف الحوار الوطني عن جلساته يعظم من الموقف الحيادي تجاه الانتخابات المصرية حتى لا تكون لحساب مرشح على آخر.

تعليق جلسات الحوار الوطني

وأوضح المركز في دراسته، أن قرار الحوار الوطني بتعليق جلساته لحين انتهاء العملية الانتخابية، جاء من منطلق ألا يؤخذ على التيارات الموجودة به أي مواقف معينة في هذا التوقيت الهام والمفصلي، لذا جاء هذا القرار ليضفي مصداقية أكبر لمسألة الحوار الوطني، ويعبر عن أحساس عناصر الحوار الوطني بأهمية وقيمة التعامل مع الانتخابات الرئاسية كونها استحقاق دستوري هام ينتظره ليس الشعب المصري فحسب بل محيطنا الإقليمي والدولي.

استكمال الحوار الوطني عقب الانتخابات الرئاسية

وأضاف المركز أن تعليق الجلسات يحقق بقاء الحوار الوطني على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين، وضمان الحيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية وعدم سيطرة المشهد الانتخابي علي الجلسات، على أن يعود الحوار الوطني لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.