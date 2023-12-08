كرم جبر: لم نرفض طلب أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ دور الإعلام في فترة الصمت الانتخابي، التي يُحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، تثقيف الناخبين وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات بموضوعية وحيادية.

المعايير الدولية للدعاية الانتخابية

وأضاف «جبر» خلال استضافته ببرنامج «مانشيت» تقديم الإعلامى جابر القرموطي، أن هناك ظاهرة وجدت قبل مرحلة الصمت الانتخابي وهي أن الدعاية الانتخابية تتفق مع المعايير الدولية، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تتلخص في: «أن تكون وسائل الإعلام منصفة وعادلة في تناول جميع المشرحين لأغراض الحملات الانتخابية وأن يحظوا برؤية عادلة في وسائل الإعلام».

واختتم بالإشارة إلى أنّ أن الأعلى للإعلام لم يرفض أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج، حتى وإن كانت غير مرخصة.

وتابع: يوجد في مصر معايير متأصلة، لافتًا؛ «رصدنا مبدأ الحياد الإعلامي في تغطية الانتخابات الرئاسية.. كما لم نرصد أي مخالفات في التغطية الإعلامية من المرشحين تجاه بعضهم البعض».