حملة «بشبابها» في الإسماعيلية تحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

ناشدت حملة بشبابها في الإسماعيلية المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها أحد الاستحقاقات التي تُبرز صورة مصر أمام العالم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والحملات الشعبية.

ونظمت الحملة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الجمعة، في مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية.

عرض مسرحي يحث على المشاركة في الانتخابات

وتضمنت الفعاليات عرض مسرحي يدعو المواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى جانب عدد من الفقرات الفنية منها عرض مسرحي لفرقة «القلوب البيضاء»، وأغاني وطنية من والمغني الطفل علي ممدوح والمطربة ريم جاد.

وحضر الفعالية النائب المهندس أحمد عثمان والنائب أحمد دندش أعضاء مجلس النواب المصري، وروض الحنفي نائب رئيس مجلس الأمناء لحملة بشبابها على مستوى الجمهورية.