مبادرة اتكلم عربي: دول أوروبا تأثرت بالفن القبطي وساهم في حضارتها

الفن القبطي هو فن مصري شعبي أصيل نابع من المصريين ويُعبر عنهم في فترة معينة من التاريخ، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لمبادرة اتكلم عربي في منشور جديد، وهو أيضًا فن عالمي لأنه أثر في حضارات أوروبا وفنونها في عصر النهضة.

دول تأثرت بالفن القبطي المصري

وذكر المنشور، أن من الدول التي تأثرت بالفن القبطي المصري، «إيطاليا وألمانيا وهولندا وسويسرا وفرنسا» وغيرها من دول العالم، فمصر دائمًا هي المهد والبداية للحضارة والفنون.

والفن القبطي، به العديد من أشكال الفنون والعلوم التي غيرت التاريخ، مثل الفن المعماري وفن النسيج والرسم والتصوير الجداري وغيرها الكثير، والمتحف القبطي بالقاهرة يضم أكبر مجموعة من الآثار القبطية، والتي تعتبر أهم مجموعة تُمثل الفن القبطي في العالم.

وتضمن المنشور الذي نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة، أن الفن القبطي هو مُلتقى كل الفنون في مصر، وفي مختلف المجالات على مر التاريخ.