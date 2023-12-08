أماكن لجان الانتخابات الرئاسية في حي ثان الإسماعيلية

حددت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية 28 لجنة فرعية موزعة على حي ثان الإسماعيلية، تشهد عمليات الاقتراع والفرز استعدادا للانتخابات الرئاسية المزمع انطلاقها الأحد المقبل، لمدة 3 أيام متواصلة.

وواصلت محافظة الإسماعيلية عملية تعقيم وتطهير أماكن لجان الانتخابات وتوفير مياه الشرب والتأكد من صيانة الكهرباء وعمل أعمدة الإنارة بشكل كامل في محيط اللجان.

أماكن اللجان في الاسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن أماكن لجان لانتخابات الرئاسية في حي ثان تشمل علي بن أبي طالب ومدرسة أسماء بنت أبي بكر ومدرسة ابي بكر الصديق ومدرسة ومدرسة السادات الثانوية ومدرسة الجلاء الابتدائية ومدرسة السكة الحديد الابتدائية ومدرسة السلام الابتدائية ومدرسة السلام الثانوية ومدرسة الشهداء الابتدائية ومدرسة الشهيد جواد حسني ومدرسة الشهيد محمد طه حسين.

كما شملت اللجان مدرسة عاطف بركات الابتدائية ومدرسة عباس العقاد الابتدائية ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ومدرسة عمر مكرم الابتدائية ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ومدرسة المشير احمد اسماعيل ومدرسة القناة الابتدائية ومدرسة مصطفي كامل الابتدائية ومدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية ومدرسة رابعة الابتدائية ومدرسة عائشة الابتدائية ومدرسة صفية زغلول الإعدادية.